Ponto de Vista: secretário estadual Fabrício Hérick Machado e convidados debatem meio ambiente

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 58

No Dia Mundial Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5), o bate-papo, por meio de videoconferência no quadro Ponto de Vista, do AQUINOTICIAS.COM, é com o secretário estadual de Meio Ambiente, Fabrício Hérick Machado, e os ex-secretários de Alegre e Guaçuí, Rodrigo Vargas e Roberto Martins.

Na pauta os avanços na área do meio ambiente, os desafios e como aliar uma área tão importante com o desenvolvimento econômico.

Assista!

