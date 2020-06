PM e prefeituras do Caparaó fazem ação conjunta com foco na prevenção da Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 12

Além das ações rotineiras da Polícia Militar de cunho preventivo e repressivo à criminalidade com prisões e apreensões de drogas e armas, equipes do 3º Batalhão, com sede em Alegre, têm atuado também na prevenção ao novo coronavírus nas cidades que abrange.

Nesta terça-feira (16) foi realizada mais uma operação integrada com as prefeituras da Região do Caparaó com objetivo de coibir o descumprimento de medidas sanitárias pelos estabelecimentos de comércio local e também pela população.

Foram realizadas visitas fiscalizadoras no comércio local nos municípios de Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Alegre e Guaçuí. Neste último, foram aplicados pelos fiscais municipais uma notificação e duas multas em virtude da reincidência e descumprimento dos decretos.

Segundo a corporação, a PM tem se colocado diretamente no enfrentamento à pandemia que vem assolando todo o mundo e, infelizmente, chegou ao interior do Espírito Santo provocando milhares de casos de contaminação e mais de cem mortes.

Os policiais militares têm atuado com orientação quanto à necessidade do isolamento social para minimizar o contágio, a necessidade de cumprir os protocolos de higiene e o uso de máscaras. Também explicam a importância de evitar aglomerações em locais públicos e, se preciso, atuam na dispersão de pessoas que estão em situação de risco. Em parceria com os funcionários municipais, exigem o cumprimento dos decretos que visam conter a disseminação do vírus.

