Pedreiro, eletricista e mais vagas no Sine de Anchieta nesta quinta (25)

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 62

Advertisement

Advertisement

O Sine de Anchieta está com 29 vagas de emprego em aberto nesta quinta-feira (25). As vagas, para diversas funções, estão disponíveis pelo Emprega Brasil, Sine Fácil ou no Sine Anchieta enquanto houver limite de encaminhamento.

Os interessados devem comparecer ao Sine com currículo atualizado com foto constando numero de PIS, CTPS, documentos pessoais, comprovante de residência e cartão ESF da família. As vagas, para diversas funções, estão disponíveis pelo Emprega Brasil, Sine Fácil ou no Sine Anchieta enquanto houver limite de encaminhamento.

O Sine informa que as vagas poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Qualquer dúvida basta ligar para (28) 3536-3488. O horário de atendimento interno é das 8 às 12 horas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Veja as vagas:

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.