PC prende suspeito de tentativa de homicídio em Guaçuí e encontra armas e drogas em casa

Por Ana Glaucia Chuina

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária nesta quarta-feira (10), contra um homem de 28 anos, por de tentativa de homicídio ocorrida no último dia 29 de maio, no bairro do Vale do Sol, em Guaçuí.

A vítima estava conversando com sua companheira, que estava grávida, perto de um bar, quando foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por um homem que estava de carona de uma motocicleta.

O Setor de Investigação da Polícia Civil identificou o autor dos disparos e foi pedida a prisão temporária dele, bem como uma busca e apreensão em sua residência. Durante o cumprimento na casa do suspeito, foram apreendidos três armas de fogo, drogas e dinheiro.

O suspeito, que também é investigado por tráfico de drogas, foi atuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

