Pandemia gera dificuldades financeiras em hospitais filantrópicos do ES

Por Redação - Redação 62

Advertisement

Advertisement

O consumo de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e outros insumos nas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo aumentou 318% em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em decorrência disso, houve um aumento nos gastos entre janeiro e março de R$ 1,3 milhão para R$ 8,7 milhões, com elevações nos preços de vários itens.

O relato das dificuldades enfrentadas no setor foi feito aos deputados da Comissão de Saúde, durante reunião virtual nesta terça-feira (9), pelo presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (Fehofes), Fabrício Gaeede.

As máscaras cirúrgicas estão entre os itens que tiveram os preços majorados, em decorrência do aumento do consumo e limitação da oferta. subindo de R$ 0,90 para R$ 2,38 a unidade (247% de aumento) e a máscara N95, cujo valor passou de R$ 3,02 para R$ 15 (397% a mais). O avental descartável, que custava R$ 3,60 antes da pandemia, subiu agora para R$ 15 (diferença de 317%).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os EPIs que tiveram maior índice de aumento no consumo nas santas casas e hospitais filantrópicos foram: máscaras N95 (900%); óculos de proteção (733%), avental descartável (150%) e máscara cirúrgica (122%).

Fabrício Gaeede afirmou que, para piorar a situação, medicamentos como sedativos, analgésicos e relaxantes musculares não estão sendo encontrados no mercado devido ao aumento no consumo desses itens provocados pela Covid-19. Para mitigar a situação, consultas, exames e cirurgias eletivas estão sendo adiadas por um prazo ainda maior, para evitar sobrecarga no sistema filantrópico.

Leitos

O presidente do colegiado, deputado Doutor Hércules (MDB), questionou Fabrício se procedem boatos que estão circulando de que, ao contrário do que foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o governo não estaria aumentando o número de leitos nos hospitais públicos e na rede dos filantrópicos.

Advertisement

O presidente da Fehofes desmentiu os boatos e se comprometeu a encaminhar para o colegiado um relatório completo sobre o aumento do número de leitos em todas as regiões capixabas. Ele advertiu que há uma dificuldade, pois não basta apenas aumentar o número de leitos, já que é preciso também investir em mais Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

O sistema de saúde estaria à beira de um colapso no Espírito Santo, segundo o convidado, devido ao número insuficiente de UTIs para a Covid-19 diante das linhas ascendentes das confirmações de contaminação pelo novo coronavírus.

Segundo explicou, o problema é que o custo médio da diária de uma UTI é de R$ 1,6 mil, mas o governo federal só estava repassando R$ 400 e o Estado complementava para chegar pelo menos a R$ 1 mil. “Agora o governo federal baixou uma portaria que permitirá pagar os R$ 1,6 mil, o que possibilitará contratar vagas de UTIs pelo menos nos hospitais privados”, afirmou.

Dimensão da rede

Fabrício Gaeede disse que no ES há 38 hospitais de caráter filantrópico funcionando em 34 municípios. Na região sul, segundo ele, todos os leitos para Covid-19 pertencem aos filantrópicos; na região norte, 43% e, na Grande Vitória, essas instituições absorvem entre 10% a 15% dos atendimentos aos pacientes com o novo coronavírus.

Conforme disse, a rede filantrópica é responsável por 60% dos leitos públicos no estado e por 52% de todas as internações; 60% dos partos de capixabas são realizados nesses hospitais, que dispõem da Pró-Matre – referência no ES. Além disso, 97% de todo o tratamento de câncer são realizados nessa rede complementar.

Fabrício acrescentou que, em função da Covid-19, os prontos-socorros ortopédico e clínico, que antes funcionavam no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, foram transferidos para a Santa Casa de Vitória. Disse ainda que outro problema que está sendo enfrentado em decorrência da pandemia é o afastamento de profissionais da saúde por causa de contaminações no serviço.

Por enquanto, conforme explicou, ainda está sendo possível superar a defasagem com a contratação de outros profissionais e com a cooperação de profissionais do Hospital Estadual Dório Silva, na Serra.

O vice-presidente do colegiado, deputado Emílio Mameri (PSDB), demonstrou preocupação com a sobrecarga no atendimento da rede filantrópica após a pandemia, pois a maioria dos procedimentos está paralisada em decorrência do foco no atendimento do coronavírus.

Na opinião do parlamentar, é necessário que o Poder Público agilize um planejamento especial para o novo cenário que surgirá, pois há milhares de pacientes com atendimentos eletivos paralisados, inclusive cirurgias.

Santa Casa de Cachoeiro

Mameri perguntou ao convidado se havia alguma movimentação no sentido de reestruturar a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, pois ela estaria passando por uma crise financeira sem precedentes, o que afeta os serviços de saúde em toda a região sul capixaba.

“Temos discutido muito essa questão da Santa Casa de Cachoeiro porque inclusive o padre Evaldo, que é de lá (da Santa Casa) é o nosso vice-presidente aqui na federação. A Santa Casa de Cachoeiro é o único filantrópico que tem porta de entrada característica de traumas e o financiamento lá é de apenas 20% do que custa isso”, esclareceu.

Para resolver a situação, Fabrício sugeriu que os deputados e as autoridades de saúde discutam um novo papel para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, dando a ela um perfil mais complexo, pois não se trata de uma unidade que lida majoritariamente com atendimentos eletivos na área de saúde.

“O número de traumas (acidentados) que eles (Santa Casa de Cachoeiro) atendem supera a demanda do próprio Hospital Jayme Santos Neves (que funciona na Grande Vitória é referência nessa área)”, citou. Segundo o palestrante, a tabela SUS paga para a Santa Casa de Cachoeiro “é uma imensa covardia”, pois se trata de um hospital de trauma, cujo perfil é de média e de alta complexidade.

Fonte: Web Ales

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.