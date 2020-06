Pandemia do novo coronavírus: empresas e pessoas físicas poderão parcelar dívidas com a União; veja as regras

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 97

Empresas e pessoas que tiverem débito com União por conta da pandemia do novo coronavírus poderão optar pelo parcelamento. A Portaria 14.402, publicada em 16 de junho deste ano, abrange dívidas relacionadas ao Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, entre outras que são pagas ao Governo Federal.

Essa portaria é para as pessoas e empresários que estão devendo a União, mas precisaram priorizar outros débitos, como folha de pagamento, por conta da pandemia. Mas o problema o parcelamento é confessar o débito e ficar vinculado a ele. Significa que não será mais possível discutir essa dívida”, avalia a advogada tributarista da Altoé Advocare, Aline Fernandes.

Na avaliação da advogada, o primeiro passo para quem tem dívidas com a União é fazer um planejamento tributário e verificar se a quitação ou o parcelamento seriam bons para a empresa. “Se o parcelamento não resolver os problemas da empresa talvez seria melhor aguardar, verificar se realmente a empresa conseguira seguir com esse débito. Há tempo para esse planejamento, já que o prazo para a adesão vai até dezembro. É uma boa oportunidade para quem tem pequenos débitos e para o caso de a empresa precisar de emissão negativa de débito por conta de um fornecedor ou de querer participar de uma licitação. Mas cada caso é diferente e deve ser avaliado separadamente”, explica.

Como funciona

A transação para empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte poderá ter entrada 0,334% do valor consolidado em 12 vezes. O restante deverá ser pago com redução de até 100% do valor do juros, multa e encargos legais, observando o limite que varia de 70% a 30% sobre o valor de cada débito objeto da negociação, com prestações que variam de 36 a 133 parcelas mensais e sucessivas.

A transação para demais pessoas jurídicas poderá ter entrada 0,334% do valor consolidado em doze vezes e o restante pago com redução de até 100% do valor do juros, multa e encargos legais, observando o limite que varia de 50% a 35% sobre o valor de cada débito objeto da negociação, com prestações que variam de 36 a 72 parcelas mensais e sucessivas.

A transação para pessoa física poderá ter entrada 0,334% do valor consolidado em doze vezes e o restante pago com redução de até 100% do valor do juros, multa e encargos legais, observando o limite de 70% sobre o valor de cada débito objeto da negociação, com prestações de 133 parcelas mensais e sucessivas.

