Obras de contenção de encosta do Morro do Cristo, em Mimoso do Sul, são concluídas pelo DER

As obras de contenção de encosta e barreira dinâmica do Morro do Cristo, em Mimoso do Sul, foram concluídas e se fizeram necessárias por se tratar de medida profilática de segurança em uma região alta no Estado. A obra, conduzida pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), teve um custo de R$ 7.397.013,93 e cumpriu a duração prevista de seis meses.

No local, havia o risco de desmoronamento de pedras, ameaçando moradores e o Hospital Apóstolo Pedro. Após estudos e projetos, foi necessário, inclusive, desativar a delegacia do entorno do Morro do Cristo como medida de segurança.

O trecho é composto de barreira dinâmica medindo 350 metros, com um intenso trabalho do Projeto Executivo e Execução dos Serviços de mitigação do alto grau de risco geotécnico.

O município é muito montanhoso e foi contemplado com mais um investimento em infraestrutura. Além da contenção tradicional feita com concreto, a empresa utilizou barreiras de impacto, com tecnologia suíça, que têm a função de reter blocos de pedra e terra e que, por acaso, começaram a se desprender e descer do morro em direção aos imóveis mais abaixo.

A encosta também recebe um sistema de contenção de concreto denominada de contrafortes atirantados, que consiste em ancorar as rochas maiores para que elas não se desprendam da montanha.

Serviços Executados:

– Obras de contenção de encosta com contrafortes atirantados e barreira dinâmica;

– Desmonte de rochas;

– Execução de contrafortes atirantados;

– Execução de contrafortes atirantados com tela de alta resistência;

– Execução de barreira dinâmica;

– Execução de ancoragem de rochas;

– Execução de desmonte de rocha a frio;

A obra trouxe melhorias para toda comunidade local, que passa a contar com mais proteção, tranquilidade e segurança ao Hospital e demais imóveis da cidade.

