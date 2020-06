Mortalidade por Covid-19 em hospitais públicos do ES é maior do que nos privados e abaixo da média do país

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 58

Em coletiva na tarde desta segunda-feira (22), o secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, informou que o número de mortes de pacientes que precisaram utilizar a ventilação mecânica nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) é maior nos hospitais públicos do que nos privados e abaixo da média do país. A explicação, segundo ele, é a quantidade de pacientes que buscam a rede pública, em detrimento a um menor número de pessoas que utilizam a rede privada para o tratamento da Covid-19.

Segundo ele, 68,3% dos pacientes que evoluíram para a ventilação mecânica nos hospitais públicos capixabas foram a óbito. O indicador teve uma leve melhora: antes, 69,7% desses pacientes faleciam. Já nos hospitais privados, esse percentual é de 62,9% e a média de mortes de pacientes nessas condições em hospitais públicos brasileiros é de 70,6%, acima da média capixaba.

Em números gerais de pessoas que se internam, as mortes em hospitais do Estado continuam mais altas do que as redes particulares e abaixo da média nacional: “52,4% dos pacientes que internam nos hospitais públicos do Brasil evoluem a óbito contra 30% nos hospitais privados e 42% nos hospitais públicos do Espírito Santo”, informou o secretário.

Ele avalia que o número de pacientes nos públicos é que faz com que os números sejam maiores, já que as condutas e medicamentos usados são os mesmos. “Temos de levar em consideração que, a quantidade de pacientes que evoluem para ventilação mecânica nos hospitais públicos é muito maior do que nos hospitais privados, pois existem diferenças de conduta e critérios de internação. Não é por usarem ou não a cloroquina, por exemplo, ou qualquer outro medicamento. A conduta nos hospitais públicos e privados são muito parecidas. Não é verdadeiro que os hospitais privados tenham tratamento diferente dos adotados nos hospitais públicos. Inclusive, nós compartilhamos médicos especialistas”.

Estudo

Um estudo feito por meio do projeto UTIs Brasileiras, produzido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), já apontava essa diferença. Segundo dados colhidos de 13.941 pacientes com Covid-19 no período de 1º de março a 15 de maio, em vários hospitais do Brasil, inclusive do Espírito Santo, a mortalidade por Covid-19 nas unidades privadas ficou em 19,5% e nos hospitais públicos brasileiros, em 38,5%, o que dá um índice 97% maior.

