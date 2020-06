Moradores de Conceição do Castelo fecham BR-262 em protesto contra fechamento de comarca

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 327

Moradores de Conceição do Castelo estão fazendo uma manifestação, na manhã desta quarta-feira (3), contra a integração da comarca de Conceição do Castelo à de Venda Nova do Imigrante. O protesto acontece na BR-262, no trevo de acesso ao município. Segundo pessoas que estão no local, a rodovia federal está fechada nos dois sentidos e está sendo liberada de tempos em tempos, por dez minutos, para a passagem dos veículos.

A manifestação começou logo pela manhã, em frente ao fórum municipal, no Centro do município, e seguiu até a principal entrada da cidade, que dá acesso à BR-262. Um morador que preferiu não se identificar disse que “é uma injustiça o que o Tribunal de Justiça está fazendo. Essa decisão deveria ser revertida. Estamos fechando a rodovia para que alguém possa nos ouvir”.

O motivo do manifesto é a aprovação, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), da unificação de várias comarcas no Estado. A votação foi na última quinta-feira (28) e prevê que o Estado passará de 69 para 41 comarcas, gerando uma economia anual de mais de R$ 12 milhões.

Veja aqui a tabela das comarcas integradas.

