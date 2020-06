Morador de Cachoeiro é preso com carro furtado em locadora de Aracruz

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 208

Advertisement

Advertisement

Um jovem de 24 anos vai responder por receptação culposa após ser flagrado com um carro que teria sido alugado por um outro homem, em Aracruz, no norte do Estado, e que este, havia sumido com o veículo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi procurado diversas vezes, mas não retornava os contatos.

O proprietário da locadora pesquisou junto a empresa de rastreamento onde o veículo esteve pela última vez – antes de ter o rastreador retirado – que apontou o bairro Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim.

Policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais estiveram no endereço e localizaram o carro e o suspeito. O veículo Voyage placa QPL3E33 que foi locado pelo contratante de 27 anos, seria usado para fazer serviço de Uber, segundo a locadora.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O veículo foi apreendido, e o motorista, conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Ele foi ouvido, e na DR, lavrado um termo circunstanciado. Em seguida, foi liberado.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.