Marquinho Macedo vai comemorar seus 35 anos de carreira com live nesta quinta-feira (25)

Fazer 35 anos de carreira no meio musical não é fácil! Diante de tão importante marca, o músico cachoeirense, Marquinhos Macedo, irá comemorar a data com uma live especial nesta quinta-feira (25), a partir das 20h, no canal do YouTube (/RHMSTUDIO10).

