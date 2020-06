Lojas de calçados, vestuário e acessórios podem abrir nesta terça (16) em Cachoeiro; confira

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 153

Advertisement

Advertisement

Após ser considerada cidade de alto risco para transmissão do novo coronavírus, segundo a Matriz de Risco do Governo do ES, Cachoeiro de Itapemirim passou a ter horário diferenciado no funcionamento do comércio.

A cidade precisou tomar medidas para diminuir o fluxo de pessoas nas ruas, principalmente, na região central. Funcionamento do comércio acontece de 10h às 16h.

Com isso, parte dos setores funcionarão em dias pares, e outros, em dias ímpares. Como esta terça-feira (16) é dia par, veja o que pode abrir hoje.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.