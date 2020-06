Lions Clube promove campanha de arrecadação de cobertores em Guaçuí

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 30

Com a chegada do frio intenso na região do Caparaó, o Lions Clube de Guaçuí deu início a uma campanha de arrecadação de cobertores, que vai até o próximo dia 12. O objetivo da arrecadação é aquecer o inverno de famílias carentes do município.

Anualmente, por meio das domadoras, a organiza o “Chá Solidário” com o objeto de arrecadar cobertores e agasalhos, porém devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) neste ano não poderá ser realizado.

Os interessados em prestar solidariedade a essas famílias, para que possa ser amenizado o frio deste período, podem fazer as doações nos seguintes lugares: Drogaria Avenida, Edgar Auto Peças, Ogione Lanches, Posto Redenção (Oposto) e gráfica Tecgraf, além de poder entregar a qualquer integrante da entidade.

