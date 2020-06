Junho será mais frio do que o normal no Espírito Santo, segundo previsão do Incaper

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 44

O frio do mês de maio mostrou que o inverno que está por vir será recheado de cobertores. É possível sentir na pele que os próximos meses devem ser gelados, e as previsões apontam na mesma direção. Segundo a previsão climática para junho de 2020, elaborada pelo Incaper, a temperatura média no mês será abaixo do normal. Já em relação às chuvas, há maior probabilidade de que estejam dentro da normalidade.

A temperatura média para o mês de junho é distribuída da seguinte forma: de 22 a 24 °C na maior parte das regiões Norte e Nordeste, sendo que nos trechos mais altos situados próximos à divisa com Minas Gerais, as temperaturas oscilam entre 18 e 20 °C. Na região Serrana e no Sul-Caparaó, elas oscilam entre 16 e 20 °C, entretanto, nas localidades mais elevadas, as médias variam entre 14 e 16°C. Já nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória, as temperaturas médias neste mês oscilam entre 20 e 22 °C.

A previsão climática apenas aponta tendências para um determinado período (um mês, uma estação), focando na qualidade do regime de chuva e anomalias de temperatura. Eventos extremos de chuva, vento, frio ou calor só podem ser previstos com alguns dias de antecedência ou, dependendo de sua intensidade/deslocamento, poucas horas ou minutos.

