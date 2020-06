“Isso é fúria do inimigo”, diz apóstolo detido com drogas em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 879

Em um áudio que circula em aplicativo de mensagens, o apóstolo detido com um papelote de cocaína, uma bucha de maconha e dois cigarros da mesma droga, na rua Arnô Herkenhoff, rua do Clube do Tiro, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, afirmou que as informações que circulam sobre ele é uma “fúria do inimigo”.

Em áudio, a mulher dele afirma que nesta segunda-feira (1), eles estavam em casa e que não houve nenhuma prisão. O pastor completa e afirma que os fiéis acompanharam o casal pelas redes sociais, portanto ele estava em casa.

Porém, o horário em que ambos fizeram uma transmissão ao vivo, por volta das 23h, é incompatível com o horário da ocorrência policial, já que a abordagem aconteceu por volta das 20h30.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele foi levado para a Delegacia Regional, onde assinou um termo de compromisso, por uso e porte de drogas, e foi liberado pouco depois.

