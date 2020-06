Homem que matou a própria mãe é preso no interior do Espírito Santo

Por Redação - Redação 409

Um homem de 56 anos condenado a cinco anos e cinco meses de prisão por matar a própria mãe, uma idosa de 63 anos, foi preso no domingo (21), no Córrego Três Pontões, na zona rural de São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo.

A prisão foi em cumprimento de mandado de prisão e foi efetuada pela equipe da Delegacia (DP) do município.

O crime foi cometido em outubro de 2007, na residência onde a aposentada vivia com o filho localizada no bairro São Luís, em Santa Maria de Jetibá. “Na época o detido tinha 43 anos. Ele chegou em casa embriagado e durante uma briga com a mãe, a agrediu com o cabo de um rodo, ela se desequilibrou, caiu da escada onde morava e faleceu antes de chegar ao hospital”, informou o titular da DP, delegado Rafael Caliman.

Na época dos fatos, ele chegou a ser preso por lesão corporal seguida de morte, mas foi liberado. “Ele confessou o crime, mas afirmou que não tinha a intenção de cometer o homicídio contra a própria mãe. Ele contou ainda que a aposentada pegou o cabo para se proteger e ele apenas tomou de sua mão.O mandado de prisão foi expedido em 2013, porém ele foi localizado apenas na data de ontem”, informou o Rafael Caliman.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado à Penitenciária de Colatina.

Outra prisão

Durante a ação, os policiais também prenderam um homem de 28 anos suspeito de homicídio qualificado. “O mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Vitória em janeiro de 2019 foi cumprido na residência do detido no bairro Vila Comboni”, disse o delegado.

Após ser ouvido na delegacia, o jovem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

