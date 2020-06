Com 80% dos leitos ocupados e escassez de remédios, Santa Casa de Guaçuí pede que população mantenha isolamento

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 282

A falta de remédios ligou o sinal de alerta na Santa Casa de Guaçuí. O filantrópico já registra escassez de medicamentos sedativos e bloqueadores neuromusculares, indispensáveis para o tratamento de pacientes graves de Covid-19. A instituição recebeu 300 unidades do sedativo fentanil, mas é insuficiente. Segundo o provedor do hospital, Gilson Caetano, o estoque da unidade só dura mais sete dias e, sem esses fármacos, há a possibilidade de pessoas morrerem por falta de tratamento. A unidade de saúde já tem 80% de seus leitos ocupados

“Nosso estoque de medicamentos está no final, temos estoque para sete dias de sedativos e bloqueadores neuromusculares. Eles são de vital importância para pacientes intubados com Covid-19. Tivemos apoio do Estado nessa logística, mas é um problema nacional. É um cenário que esperamos que não aconteça, mas há a possibilidade de pacientes morrerem por falta de medicamento”, disse, acrescentando que a instituição já fez cotação em sete empresas e, em todas elas, a previsão é de disponibilidade só a partir de 15 de julho.

Caetano fez também um apelo para que as autoridades ajudem nessa logística e pede para que, quem puder, mantenha o distanciamento social. “É uma situação que requer uma ação imediata do poder público. Fica nosso apelo às autoridades, para que busquem instâncias superiores, para que esse estoque seja reposto o mais rápido possível. Fica um apelo à população para ajudar no distanciamento social, para que a gente consiga sair dessa situação o mais rápido possível”.

