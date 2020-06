Guaçuí e Rio Novo do Sul passam para risco alto na disseminação do coronavírus

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 459

Na próxima segunda-feira (22), entra em vigor o décimo Mapa de Risco da Covid-19 no Espírito Santo, válido pelos próximos 14 dias. No Sul do ES, Guaçuí e Rio Novo do Sul saem do risco moderado e vão para risco alto na disseminação do coronavírus.

Segundo o Painel Covid do Governo do Estado, Guaçuí soma 99 casos confirmados da doença e 6 óbitos pela Covid-19. Rio Novo já registrou 92 infectados e três mortes em decorrência do novo coronavírus. Estes dados foram atualizados nesta sexta-feira (19).

A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 4 de maio, foi inserida a matriz de risco como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI.

Em 18 de maio, a matriz de risco foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e % da população acima de 60 anos. O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle, composta pelo CBMES, Defesa Civil, SESA, IJSN, UFES e IFES. As decisões adotadas no ES seguem parâmetros técnicos

