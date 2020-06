Grupo trabalha na elaboração de plano de retomada econômica em Cachoeiro

Por Redação - Redação 48

Representantes da Prefeitura de Cachoeiro, do setor empresarial e de instituições participaram, nesta quarta-feira (17), da primeira reunião do grupo de trabalho criado para elaborar um plano de retomada econômica pós-pandemia para o município.

No encontro, realizado no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, de forma mista (virtual e presencial), o prefeito Victor Coelho e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) apresentaram a proposta de metodologia do trabalho.

Os participantes foram divididos em subgrupos, que trabalharão na construção de ações nos seguintes eixos temáticos: Gestão Fiscal e Financeira; Inovação e Sustentabilidade; Desenvolvimento e Recuperação da Economia e Legalidade e Transparência.

“De forma conjunta, poder público e entidades atuarão na elaboração e no desenvolvimento das metas para a recuperação da economia do nosso município”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, Francisco Montovanelli, destacando que a criação do grupo foi uma das deliberações da reunião entre a administração municipal e o Movimento Empresarial Sul Espírito (Messes), realizada em maio.

“Estamos muito satisfeitos com a criação desse grupo, a metodologia escolhida foi muito bem elaborada. Nesse momento, é a melhor forma de unirmos todas as entidades para conseguirmos sair dessa pandemia mais preparados e com mais ferramentas e entrosamento, para os dias difíceis que ainda estão por vir”, frisa o representante do Messes, Ney Duarte Filho.

Presente na reunião, o diretor de Comunicação da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci), Juarez Marqueti, também ressaltou a importância da ação.

“O momento é de união, de estarmos juntos por Cachoeiro. O agrupamento de todas essas entidades para pensarmos o desenvolvimento e novos caminhos pós-pandemia é um grande feito para nossa cidade”, avalia.

Durante o encontro, o prefeito Victor Coelho também apresentou aos participantes ações voltadas ao desenvolvimento econômico do município que a Prefeitura de Cachoeiro já tem realizado, incluindo as de recuperação dos impactos da enchente de janeiro deste ano e do período de enfrentamento da Covid-19.

“Já vínhamos trabalhando pela retomada econômica do município pós-enchente e, com a pandemia, as dificuldades aumentaram. Mais do que nunca, temos que unir forças, para buscar saídas inteligentes que ajudem na recuperação da nossa economia, possibilitando a preservação e a geração de empregos e renda”, destacou Victor.

Estão previstas, para julho, duas reuniões do grupo, em que serão apresentadas as primeiras propostas de ações e as metas a serem alcançadas.

