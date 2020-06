Grave acidente deixa uma pessoa morta na BR-262, em Domingos Martins

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 217

Advertisement

Advertisement

Um grave acidente envolvendo três veículos deixou um homem morto na BR-262, em Domingos Martins. A batida aconteceu no quilômetro 30 da via, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 20h50 deste sábado (27). O motorista de um dos veículos morreu no local.

A pista chegou a ficar interditada após o acidente, mas foi liberada parcialmente às 21h. As duas pistas só foram totalmente abertas no início da madrugada deste domingo (28). Não há informações sobre a dinâmica do acidente e identificação da vítima.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.