Frente fria muda o tempo no Sul do ES neste domingo (28); veja a previsão

Por Fernanda Zandonadi

O sábado (27) será de sol entre nuvens no Sul do Espírito Santo. A temperatura continua amena. No domingo (28), a passagem a passagem de uma frente fria muda as condições do tempo em algumas regiões do Espírito Santo.

O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. As demais áreas do Estado têm variação de nebulosidade, mas não há expectativa de chuva.

Sábado

Na Região Sul, o sol aparece entre nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 34 °C.

Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, o sol aparece entre nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 6 °C e máxima de 25 °C.

Domingo

Na Região Sul, o sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 34 °C.

Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, o sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.

Nas áreas altas: mínima de 5 °C e máxima de 25 °C.

