Frente fria avança para o ES nesta segunda (15)

Nesta segunda-feira (15), uma frente fria avança mais pela costa do Sudeste e espalha nuvens carregadas por várias áreas. No entanto, o sistema não é forte o suficiente para provocar chuva no interior da Região.

No Espírito Santo, o dia será de tempo instável e chuva a qualquer hora, que pode ocorrer com até moderada intensidade.

Outono termina seco no Sudeste

As nuvens carregadas formadas com a passagem da frente fria vão perder força aos poucos no Sudeste. Até quarta-feira (17), ainda pode chover fraco entre o Espírito Santo. Depois disso, o sol forte volta a predominar e não há previsão de chuva pelo menos até sexta-feira (19).

O inverno começa oficialmente no dia 20 de junho, às 18h44 pelo horário de Brasília.

Ar seco ainda predomina

Apesar da passagem da frente fria, uma grande massa de ar seco ainda continua predominante sobre o Sudeste do Brasil nesta segunda. O sol vai aparecer forte e não há previsão de chuva na maior parte de Minas Gerais, inclusive na Grande Belo

