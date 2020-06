Frei que atua na Paróquia de Alegre está internado com Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 110

O frei Clebson de Souza Rodrigues, de 34 anos, que atua na Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alegre, testou positivo para a Covid-19 e está internado em um hospital particular de Cachoeiro. A informação foi divulgada pelo Facebook do padre Enildo Souza, que atua como padre na Paróquia.

De acordo com a postagem, feita na tarde desta segunda-feira (8), o frei não estava se sentindo bem há alguns dias e foi a um médico em Alegre, que pediu o exame de sangue que acusou negativo para Covid-19. Porém, com a persistência dos sintomas, o frei foi orientado pelo padre Enildo a ir até a Unimed em Cachoeiro de Itapemirim, onde na última sexta se consultou e realizou exame de Raio X e havia forte indicação que se tratava da doença. “Comecei a tomar os remédios e de sábado para domingo me deu falta de ar. E então voltamos aqui para Unimed onde estou internado desde ontem. E hoje então confirmou. Deu positivo para a Covid 19. Hoje acordei com menos dor no peito porem muito fraco. Mas estou respirando bem”, disse o frei na publicação e agradeceu as orações e carinho manifestado.

O padre Enildo e uma funcionária da casa paroquial, que teve contato com o frei, fizeram os exames, que deram negativo. O padre publicou seu resultado nas redes sociais.

O padre Enildo está em quarentena em casa e não manifestou nenhuma sintoma da doença. Ele afirmou que as atividades com fiéis estão suspensas desde março e apenas missas online estavam sendo realizadas. “Como estávamos atuando na linha de frente nas ações para ajudar os mais necessitados durante esse momento delicado, ficamos suscetíveis. Porém todos os cuidados necessários continuam sendo tomados”, disse o padre que ressaltou que a Paróquia já ajudou mais de mil pessoas.

A Paróquia onde o frei atua faz parte da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e, segundo a assessoria de comunicação, esse é o primeiro caso registrado entre o clero. A Diocese não se manifestou oficialmente sobre a situação, mas afirmou que uma reunião online será realizada na quarta-feira com todos os párocos e uma nota deve ser divulgada.

