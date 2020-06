Fim de semana tem nevoeiro e aumento de temperatura no Sul do ES e Caparaó

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 48

O fim de semana será de temperaturas em elevação no Sul do Espírito Santo, e chance de formação de nevoeiro. Neste sábado (6), o sol aparece entre algumas nuvens e a temperatura aumenta um pouco mais na região Sul e Serrana do Estado, onde não há previsão de chuva.

Domingo de tempo estável em grande parte do Espírito Santo. Na região do Caparaó e oeste serrano têm chance da formação de nevoeiro no início da manhã. No litoral sul e na Grande Vitória, pequena chance de chuva fraca no início da manhã, o sol deve predominar nos demais horários. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Sábado (6)

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e chuva rápida, em alguns momentos, na região das “Três Santas”. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C.

Domingo (7)

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Na região do Caparaó, chance de formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia. O litoral da região têm chance de chuva fraca no início da manhã.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não chove. No oeste da região, chance de formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C.

Segunda (8)

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 27 °C.

