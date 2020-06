Farmacêutica alemã Bayer terá centro de distribuição no ES, anuncia Casagrande

A multinacional farmacêutica alemã Bayer terá um centro de distribuição na Serra, segundo anunciou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, na manhã desta terça-feira (23).

A empresa atua na produção de medicamentos, produtos para área da saúde, nutrição e itens agrícolas. Para Casagrande, a instalação da empresa no Estado é um grande passo para as ações de desenvolvimento.

Mais um passo importante para continuarmos com as ações de desenvolvimento do ES. Nesta manhã, em videoconferência com os representantes da Bayer, multinacional alemã com foco em Ciências da Vida, anunciamos a implantação de centro de distribuição da empresa aqui no ES, na Serra. pic.twitter.com/GDRw9MhAxE

— Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 23, 2020