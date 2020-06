ES ultrapassa marca de 1,5 mil mortes por Covid-19; infectados chegam a 41.652

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 43

O Espírito Santo registrou 1.246 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas e totaliza nesta sexta-feira (26), 41.652 infectados, sendo 24.660 curados. Mais 17 óbitos foram confirmados e o Estado soma 1.507 pessoas que perderam a vida em decorrência do novo coronavírus.

De acordo com a atualização do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a maioria dos infectados é do público feminino com 21.612 casos em mulheres contra 20.031 em homens. A Faixa etária entre 30 a 59 anos concentra a maioria dos casos.

As cidade com mais casos são:

-Serra (6.926 casos e 289 óbitos)

-Vila Velha (6.808 casos e 257 óbitos)

-Vitória (6.676 casos e 233 óbitos)

-Cariacica (4.681 casos e 224 óbitos)

-Linhares (1.597 casos e 27 óbitos)

