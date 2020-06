ES tem novo recorde com 53 mortes e 1.586 casos do novo coronavírus em 24h

O Espírito Santo registrou recorde de casos e mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Foram mais 1.586 casos e 53 mortes segundo atualização do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta sexta-feira (5). O Estado totaliza 790 óbitos e 18.480 infectados, sendo 9.919 pacientes curados.

Lideram em casos os municípios de Vila Velha com 3.241 casos e 142 óbitos, seguida por Vitória com 3.233 e 121 mortes e Serra com 3. 205 e 193 mortes.

Saiba como se prevenir do coronavírus

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Covid-19 é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a etiqueta respiratória:

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.