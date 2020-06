Em pronunciamento, Casagrande fala sobre novos leitos de UTI e chegada de respiradores da Itália

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 283

No início da noite desta segunda-feira (1º), o governador do ES Renato Casagrande, que está em isolamento domiciliar com Covid-19, fez uma transmissão para falar das últimas ações do governo no combate ao novo coronavírus.

Casagrande iniciou sua fala agradecendo pelas manifestações de carinho e orações para ele, sua esposa Maria Virgínia (também com Covid-19) e sua mãe, Anna, ambas internadas em um hospital. “Ainda estou no ciclo de contágio. Hoje é meu 11º dia, não estou saindo, mas estou com sintomas leves”, disse.

Sobre as ações no combate à pandemia, o governador reforçou a ampliação de leitos ocorrida no último final de semana no Sul do Estado e também a chegada de 100 respiradores vindos da Itália que já estão em São Paulo e serão distribuídos para hospitais públicos e filantrópicos. “Todo nosso esforço nos últimos meses tem sido para abertura de novos leitos de UTI. Abrimos mais 600 leitos de UTI”, explicou Casagrande.

Casagrande também relembrou o pano de ação com base na Matriz de Risco e a nova classificação que determina que cidades com risco moderado não abram o comércio nos finais de semana. E sobre os 12 classificado em risco alto que estão abrindo os estabelecimentos em dias alternados da semana. O governador frisou o empenho para a economia e a geração de empregos, mas enfatizou a colaboração da população para reduzir a interação social e não desregrar nos cuidados.

