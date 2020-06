Em Anchieta, Fabrício Petri enfrenta a pandemia com transparência e responsabilidade

Por Redação - Redação 41

Advertisement

Advertisement

Em meio a pandemia, que vem tirando a vida de muitas pessoas em todo o mundo, a prefeitura de Anchieta tem mostrado organização e transparência no trato com a doença causada pelo novo coronavírus.

Hoje a cidade, administrada pelo prefeito Fabrício Petri, enfrenta a pandemia com ações rotineiras que vão desde orientação para isolamento social a testagem rápida dos profissionais que estão na linha de frente do combate à doença.

Desde o primeiro momento da pandemia Anchieta saiu na frente em várias ações: Suspensão das aulas nas escolas municipais, desinfecção dos locais públicos com grande aglomeração de pessoas, capacitação para profissionais da saúde, compra de equipamentos e EPIs, barreiras sanitárias, testagem rápida e, entre outras, duas portas de entrada para atendimento aos sintomáticos; uma no Pronto Atendimento Municipal e outra no Hospital do Mepes, graças a um novo convênio específico para o momento.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O funcionamento do comércio na cidade também está regularizado de forma a ajudar na prevenção. Decretos publicados pela prefeitura estipulam as regras para que seguimentos distintos possam realizar seus trabalhos sem que haja aglomeração. “Essa é uma preocupação latente. Temos que cuidar da saúde de nossa gente porém, é preciso levar em consideração que nossos comerciantes também precisam de uma atenção especial. É necessário que a economia esteja ativa para a geração de renda e para que os empregos sejam preservados”, disse Fabrício Petri.

Outra ação que merece destaque foi a coragem do prefeito Fabrício em fechar o ginásio de esportes da Vila Olímpica para transformá-lo num grande ambulatório. O local, que conta também com atendimento pediátrico, recebe os moradores que apresentam sintomas gripais e de lá, se for o caso, esses pacientes são encaminhados para exames.

Com os testes rápidos, adquiridos pelo próprio município, Anchieta conseguiu identificar um grande número de assintomáticos com o novo coronavírus. Uma vez identificadas essas pessoas foram assistidas e orientadas no isolamento. Com essa medida se evitou que centenas de outras pessoas fossem contaminadas em Anchieta.

Os testes rápidos fizeram o número de positivos saltar de cerca de 30 casos para mais de 100 num curto espaço de tempo. Os dados assustaram, mas hoje o que se vê na cidade são números estabilizados, com um percentual de curados que ultrapassa os 70%. “Ainda não podemos comemorar, afinal a pandemia está aí e vem ceifando vidas. O que podemos dizer é que temos trabalhado muito, não só no combate à pandemia, mas em todas as outras frentes de nosso município”, destaca Fabrício.

Advertisement

O que se observa é que realmente o município não parou por conta da pandemia. Apesar do enfrentamento responsável e com resultados na área da saúde, a prefeitura vem tocando obras importantes em toda a cidade.

Na sede toda a orla central está sendo recuperada. O centro ganhará um novo calçadão com academias, novos pontos de ônibus, nova iluminação e paisagismo. Castelhanos está ganhando uma nova orla, o parque urbano RDS Papagaio está em fase final de construção. Na comunidade de Mãe-Bá uma creche com capacidade para mais de 200 alunos acaba de ser concluída, em Iriri a nova escola Tom e Jerry está sendo erguida. Unidades de saúde e escolas foram totalmente reformadas, uma praça está sendo construída em Nova Esperança. Dezenas de ruas estão sendo pavimentadas na sede e no interior. E por falar em interior, as estradas estão sendo recuperadas com aplicação de revisol, um produto que dá qualidade e durabilidade a estradas.

“Anchieta não parou. Temos obras sendo executadas nos quatro cantos da cidade e outras novas obras que estão sendo licitadas, como a nova orla da praia da Costa Azul em iriri, um convênio com o governo do Estado, e várias outras. A pandemia tem sim exigido muito da gente, mas temos que administrar a cidade como um todo e Anchieta não pode perder esse rumo do desenvolvimento que conseguimos devolver à cidade”, finaliza Fabrício.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.