Em Anchieta, 70% dos pacientes estão curados da Covid-19

Dos 220 casos da Covid-19 registrados em Anchieta até esta terça-feira (16), 156 estão curados – o que representa 70,9%. O município se encontra no nível de risco alto no Mapa de Gestão de Risco do governo do Estado e vem adotando diversas medidas para conter o avanço da doença.

No município, ao todo, já ocorreram quatro óbitos. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) recebeu 658 notificações. Segundo o boletim de terça, do montante de notificados, 316 pessoas estão em investigação e 122 casos já foram descartados.

O índice de isolamento social ainda é baixo em Anchieta. Até a segunda-feira (15), o percentual medido pela Sesa era de 48,55,%, enquanto o ideal é de 70%..

Guarda Vidas realizam orientação nas praias para quem insiste em frequentar o local.

A Prefeitura de Anchieta vem realizando diversas ações preventivas, de fiscalização e orientação. As praias e demais pontos turísticos do município estão interditados e o comércio funciona de acordo com as regras do Decreto Estadual. Equipes da Guarda Municipal, Fiscalização de Obras e Posturas, Defesa Civil e Saúde estão promovendo barreiras sanitárias e orientação às pessoas que insistem em frequentar praias..

A Secretaria de Saúde está investindo cerca de R$ 1 milhão de reais com ações de prevenção e combate à pandemia. Um centro de triagem foi montado na Vila Olímpica para atender exclusivamente pacientes com sintomas gripais.

De acordo com o prefeito Fabrício Petri, as ações e medidas estão sendo realizadas diariamente e equipes estão constantemente trabalhando para enfrentar a pandemia. “Estamos trabalhando todos os dias, criando novas ações e medidas para enfrentar essa pandemia, equipando o nosso Pronto Atendimento, capacitando e testando nossos servidores. Mas precisamos da ajuda de todos, cumprindo as medidas e mantendo o isolamento social”, disse.

