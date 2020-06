Educa Mais Brasil reúne especialistas para ajudar estudantes no Enem

Por Redação - Redação 10

Um dos principais vestibulares do país, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já entrou no calendário de diversos estudantes que pensam em iniciar uma graduação. O exame avalia o rendimento dos candidatos em diversas áreas do conhecimento através de questões interdisciplinares, por isso, os participantes precisam se preparar e se dedicar aos estudos. Para tanto, podem contar com o Me Explica!, iniciativa do Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país.

O Educa convidou professores superespecialistas para criar conteúdos didáticos e exclusivos com foco na preparação para o Enem e outros vestibulares. Agora, no canal do YouTube do Educa Mais Brasil, estudantes podem estudar com os vídeos preparados para o Me Explica!.

Para isso, especialistas e professores tornaram-se aliados dessa preparação. Carol Silveira é docente de Redação e um exemplo dentre os professores que estão ajudando os estudantes na preparação para o Enem. Ela coordena o projeto Me Explica! que, juntamente com outros superespecialistas, apresenta de maneira didática os assuntos que caem nas provas.

Segundo a coordenadora do projeto, a iniciativa surgiu antes das dificuldades encontradas pelos estudantes nesse período de pandemia.

Me Explica: como funciona?

Todos os conteúdos cobrados nas provas de vestibular, principalmente no Enem, são ensinados no projeto Me Explica!. Os assuntos são separados por playlists e, após a exibição da aula, o estudante é redirecionado para um conteúdo literário complementar à formação e, também, para resolução de questões.

Qualquer pessoa pode estudar pelos conteúdos do Me Explica!, pois são gratuitos e on-line. Os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do Educa Mais Brasil.

A professora Carol Silveira, que dá aulas de Redação, conta que o Me Explica! nasceu com o objetivo de levar a preparação para o vestibular e ela vê a iniciativa como uma forma de democratizar o conhecimento com disponibilização de conteúdos audiovisuais.

“A sensação é de criar possibilidades. A gente tem todo cuidado com o material e eu me sinto útil, parte de um grupo de professores preocupados com a democratização do conhecimento”, pontua.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

