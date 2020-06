Dupla que tentou matar vizinha a tiros em Venda Nova do Imigrante é presa pela PC

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 118

Policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante prenderam, em flagrante, dois indivíduos suspeitos de tentar mantar uma mulher de 43 anos. O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (02) e a prisão, na manhã dessa quarta-feira (03).

Segundo levantamentos da DHPP, um dos autores do crime, de 45 anos, é vizinho da vítima e tem um desentendimento com ela que se estende desde meados de 2019. “A briga entre os dois gira em torno de um terreno que a vítima comprou do autor. Na hora de fazer a documentação, houve um desacordo com relação à metragem do lote. Foi aí que a contenda começou”, explicou o titular da DHPP de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres.

A situação gerou discussões, o que levou a vítima a registrar boletins de ocorrência por ameaças proferidas pelo autor, e os fatos vinham sendo investigados pela Polícia Civil no município. Na noite da última terça-feira (02), o autor atirou contra a vítima, na localidade de Alto Caxixe, zona rural de Venda Nova do Imigrante.

“Ele contou a ajuda de um amigo, de 28 anos, que dirigiu o carro. A vítima estava de moto e, ao se aproximar, o suspeito atirou seis vezes em sua direção, sendo que um dos disparos atingiu a motocicleta. Acreditamos que ele tenha feito isso numa tentativa de ameaça, mas qualquer pessoa que atira em direção à outra assume o risco de cometer um homicídio”, explicou o delegado.

Os suspeitos foram presos em suas respectivas residências e autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e sem possibilidade de defesa da vítima. Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

