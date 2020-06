DJ Wota prepara live, neste sábado (20), em prol do Hospital Padre Máximo e Asilo Vila Feliz

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 14

Advertisement

Advertisement

O DJ e produtor Wota promoverá neste sábado (20) uma live solidária em prol do Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, e do Asilo Vila Feliz, em Castelo. A transmissão será pelo canal oficial do artista no Youtube (www.youtube.com/wotaoficial), pelo Instagram (@wotaoficial) e Facebook (/Wotaoficial), a partir das 20h.

Clique aqui e confira a matéria completa pelo GUIA A:

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.