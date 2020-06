Dias ímpares: veja o que funciona nesta terça (9) em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 785

Com a mudança da Matriz de Risco, elevando Cachoeiro de Itapemirim para ‘alto risco’ na transmissão do novo coronavírus, a Prefeitura decretou mudanças no horário do comércio.

Com isso, alguns estabelecimentos podem funcionar nesta terça (9), e outros não, já que estão autorizados a abrir somente em dias pares. O comércio funcionará de 10h às 16h. Veja o que funciona hoje.

