Dez bairros recebem quarta etapa do inquérito sorológico em Cachoeiro

Por Redação - Redação 68

Foi iniciada, nesta segunda-feira (22), a quarta e última etapa do inquérito sorológico sobre o novo coronavírus em Cachoeiro. O objetivo é descobrir o percentual de moradores do município que já foi infectado, a partir da detecção de anticorpos contra o vírus.

Com isso, a Secretária Municipal de Saúde (Semus) realizará mais 400 testes rápidos, em dez bairros da cidade, até quarta (24), das 8h às 16h.

Os bairros contemplados, por determinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são: Agostinho Simonato; Aeroporto; Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima); Monte Cristo; Village da Luz; Santo Antônio; Nossa Senhora Aparecida; Santa Cecília; São Francisco de Assis e Paraíso.

Para aplicação do inquérito, os profissionais, devidamente equipados, realizam sorteio para a escolha da casa entre os bairros definidos e do morador que fará o teste e responderá a um questionário, com perguntas sobre sintomas da enfermidade – como febre, tosse, dor de garganta e dificuldade de respiração – e doenças crônicas.

Caso o morador teste positivo, a equipe fará o encaminhamento necessário do paciente, de acordo com sua situação clínica: se estiver assintomático, orientação de isolamento domiciliar; se apresentar sintomas, recomendação para que procure o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG) ou alguma Unidade Básica de Saúde. Além disso, os demais moradores do imóvel serão testados.

Nas três etapas anteriores do inquérito, foram aplicados 1.200 testes rápidos em Cachoeiro.

“É uma importante campanha de testagem, em parceria com a Sesa, que possibilitará a realização de um total de 1,6 mil testes em Cachoeiro. Isso nos ajuda na construção do panorama sobre a propagação do vírus no nosso território e no desenvolvimento das estratégias de combate à Covid-19 “, afirma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

