Desinfecção e barreiras sanitárias continuam sendo realizadas em Guaçuí

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 129

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Guaçuí segue com a desinfecção dos principais pontos de maior circulação e aglomeração de pessoas no centro da cidade, além das barreiras sanitárias nas entradas da cidade. O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) são medidas do município na prevenção da pandemia de Coronavírus (Covid-19) que, até esta quinta-feira (4), registra quatro óbitos e 47 casos confirmados.

A desinfecção é feita, diariamente, em toda a Avenida Marechal Floriano, incluindo a Praça da Bandeira, nos dois sentidos, e o início da Rua do Norte, na Rua Demerval Amaral, da Praça da Bandeira até a Praça João Acacinho, que também recebe higienização. Depois percorre o trecho que compreende a Prefeitura de Guaçuí, posto de gasolina e supermercado existentes no local, segue num trecho da Rua Bom Jesus do Livramento até o Ipasm, Rua Virgílio Machado, nos dois sentidos da Praça 25 de Dezembro e Rua Joaquim Machado de Faria, da ponte até a Praça João Acacinho. Além de alguns quarteirões específicos da cidade, próximo ao início da Rua do Norte, na Avenida Marechal Floriano e no entorno da Rodoviária.

Advertisement

Continua depois da publicidade

E nas barreiras sanitárias, o pessoal da Saúde de Guaçuí para todos os veículos, inclusive, ônibus, onde os passageiros precisam descer para ter a temperatura aferida e informar qual seu destino, o que também é feito com as pessoas que estão em veículos de passeio e caminhões.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.