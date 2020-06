Depois de curado, médico de Muniz Freire volta à linha de frente no combate ao coronavírus

Por Redação - Redação 104

Advertisement

Advertisement

Colaboração: Diórgenes Ribeiro, sob a supervisão de Fernanda Zandonadi

Depois de curado, o empenho em curar o próximo. Essa é a história do médico psiquiatra e clínico geral Ezanilton Delson de Oliveira, de 55 anos, que foi infectado com o novo coronavírus e, depois de superar a doença, voltou a atender pacientes que sofrem com o vírus. O médico foi internado em 14 de junho, em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, para tratamento da Covid-19.

Após se recuperar, o médico retornou para casa, onde completou o isolamento domiciliar. Na última quinta-feira (18), a boa notícia: Ezanilton, que já foi prefeito por dois mandatos no município, poderia voltar a atuar na linha de frente no combate à doença. O retorno do profissional ao seu posto de trabalho ocorreu na manhã desta quarta-feira (24) e foi surpreendido com uma emocionante homenagem realizada pelos funcionários da instituição.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A luta dos profissionais de saúde no campo de batalha contra o novo coronavírus tem cobrado um preço alto. Já são 6.861 trabalhadores contaminados no Espírito Santo, sendo que 17 deles não conseguiram superar a doença e faleceram. Só em Muniz Freire, foram registrados cinco casos de profissionais da área da saúde testados positivos para o vírus. Na cidade, felizmente todos já se encontram curados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.