Criança com Covid-19 está internada na UTI do Hospital Infantil de Cachoeiro

Uma criança diagnosticada com Covid-19 está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro. De acordo com a assessoria da unidade, a criança ocupa leito de isolamento exclusivo para a doença.

Uma outra criança, com suspeita do novo coronavírus, também se encontra na UTI, mas na Coorte (com vários leitos destinados a crianças com mesmo diagnóstico).

O Hifa possui dois leitos exclusivos para UTI/Covid isolamento, sendo um deles ocupado, e oito para UTI/Coorte, um em uso.

Outros oito leitos de enfermaria isolamento estão disponíveis para crianças diagnosticadas com o novo coronavírus, mas nenhum está sendo utilizado nesta terça-feira (9).

