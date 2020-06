Crédito Emergencial do Banestes atinge marca de R$ 155,4 milhões

Por Redação - Redação 47

As quatro principais linhas de crédito emergencial, operadas pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), para auxiliar a população capixaba no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e contribuir para a manutenção da sustentabilidade financeira de empresas e do setor industrial atingiram, nesta sexta-feira (5), o montante total de R$ 155,4 milhões liberados em 3.200 operações.

O Banestes vem atuando fortemente na oferta de linhas de crédito e outras soluções financeiras para atendimento à sociedade, com foco tanto para empresas e setor industrial quanto para pessoas físicas.

No total, desde o início de 2020, o Banco já disponibilizou um montante superior a R$ 1 bilhão em créditos que, somados, correspondem a mais de 70 mil contratos de pessoas físicas e jurídicas atendidas.

Confira abaixo o balanço detalhado das principais linhas de crédito emergencial do Banestes, frente à pandemia do novo Coronavírus. Os dados são referentes ao período de março (segunda quinzena) até 05 de junho de 2020.

1) Linha de Crédito Emergencial Bandes e Banestes:

Para esta linha de crédito, que atende a empresas de todos os portes e setor industrial, com taxas a partir de CDI + 0,32% ao mês, o Banestes disponibilizou o montante de R$ 250 milhões. Até o momento, o Banestes já liberou mais de R$ 138,2 milhões em recursos nesta linha, em um total de 1.310 contratos. Além disso, estão em análise pelo Banestes cerca de 700 contratos, que somam o valor total aproximado de R$ 111,8 milhões.

2) Linha de Crédito Aderes e Banestes – Nossocrédito Emergencial (Programa Nossocrédito):

A linha Nossocrédito Emergencial, com taxas de 0,65% a 0,95% ao mês, já liberou mais de R$ 11,9 milhões em recursos, em 860 contratos com empreendedores de pequeno porte.

3) Linhas do Fundo de Aval – (01) Microcrédito Emergencial Covid-19:

Na linha de crédito de até R$ 5 mil, com taxa zero, cujo foco são microempreendedores individuais (MEIs), já foram liberados o valor total de mais de R$ 4,8 milhões, distribuídos em 994 operações de crédito.

4) Linhas do Fundo de Aval – (02) Capital de Giro Covid-19:

A linha de crédito de até R$ 31,5 mil, com taxa de CDI, cujos recursos são destinados especificamente para o pagamento de folhas de pagamentos de pequenas e médias empresas, já teve liberação de mais de R$ 380 mil, distribuídos em 36 contratos com empresas do Estado.

5) Reparcelamento de operações de crédito em até 180 dias:

Condição única no mercado, tanto para clientes pessoa física (PF) quanto pessoa jurídica (PJ). Ao total, o Banestes já realizou mais de R$ 400 milhões em repactuação de contratos.

A divulgação do balanço será realizada semanalmente pelo Banestes, no site oficial do banco. Para mais informações sobre as ações de auxílio econômico do Banestes, acesse: www.banestes.com.br/estamosjuntos.

