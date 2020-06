Comunidade de Pacotuba, em Cachoeiro, recebe melhorias em estradas

Por Redação - Redação 18

A Secretaria Municipal de Agricultura e Interior (Semai) de Cachoeiro realiza uma série de melhorias na localidade de Capoeirão, no distrito de Pacotuba, que beneficiarão os moradores e a produção rural daquela região.

Estradas vicinais estão recebendo manutenção, com serviços de patrolamento e ensaibramento, e construção de novos bueiros. Além disso, está sendo feita a limpeza das chamadas “caixas secas”, que servem para conter água da chuva e melhorar a infiltração da água no solo, contribuindo para evitar a erosão nas margens das vias. Outro serviço realizado é o desassoreamento de um trecho do córrego da comunidade.

“Na comunidade de Capoeirão, o nosso trabalho tem uma característica especial, por se tratar de uma área de serra e que, há muito tempo, esperava por melhorias. Todas as estradas receberam intervenção, o que contribuirá para a melhoria das condições de tráfego, com segurança e conforto para todos, para possibilitar o escoamento da produção de café, feijão, milho, leite, mel e de outros produtos locais”, explica o secretário municipal de Agricultura e Interior, Robertson Valladão.

“Em nome de todos os moradores, quero agradecer pelo empenho da Prefeitura na melhoria das estradas. Algumas delas não recebiam nenhum tipo de manutenção há 10 anos. A Prefeitura veio, solucionou o problema e mostrou empenho para ajudar as comunidades do interior”, avalia o presidente da associação de moradores da região, Jacinto Natal Spoladore.

Outros serviços em andamento

De acordo com a Semai, estradas do distrito de Córrego dos Monos estão recebendo as mesmas manutenções de Capoeirão. Já a comunidade de Boa Vista, em São Vicente, além dessas melhorias, recebe, também, o serviço de roçagem das margens das estradas e a limpeza das canaletas.

Estradas, nos distritos de Gruta, Gironda e Soturno, também estão sendo contempladas. Em breve, os serviços chegarão às localidades de Banca de Areia, Areal e Mangueira.

“Estamos intensificando o serviço de manutenção das estradas, agora, que entramos num período de menor precipitação pluviométrica. Isso vai nos permitir realizar um serviço de melhor qualidade nas nossas vias rurais”, afirma o prefeito Victor Coelho, que esteve em Capoeirão, nesta semana, para acompanhar as intervenções em andamento.

