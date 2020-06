Comércio de Guaçuí passa a funcionar em dias alternados a partir desta segunda (22); veja como fica 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 189

A partir desta segunda-feira (22), Guaçuí passa a ser considerado de alto risco para a disseminação do novo coronavírus, e portanto, novas regras serão fixadas no município, como a alternância de funcionamento em dias pares e ímpares para as atividades econômicas.

A medida tem como referência o dia do mês e não o dia da semana – nesta segunda (22), por exemplo, podem atender, presencialmente, os estabelecimentos autorizados a abrir no dia par. Tanto nos dias pares, quanto nos ímpares, o comércio poderá funcionar de 10h às 16h, exceto os serviços essenciais, como farmácias, supermercados, postos de combustíveis, e unidades de saúde.

Já ao sábados, o comércio não irá abrir, sendo permitido somente os estabelecimentos de serviços essenciais. Quem desobedecer a medida estará sujeito a multa e pode ter o alvará de funcionamento caçado.

Veja como fica a alternância

Dia par

Podem abrir lojas de vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias, acessórios, óticas, artigos esportivos e similares.

Dia ímpar

Eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores, móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e decoração, artigos de informática e similares vão poder funcionar no dia ímpar.

Além disso, se mantêm as medidas de distanciamento social e higiene, como lavar as mãos com água e sabão, usar e manter álcool 70% ao alcance dos clientes nos casos das empresas, e manter a distância de 1,5 metro, no mínimo, entre as pessoas.

As regras quanto ao funcionamento do comércio estão especificadas em decretos municipais, como o 1.401/2020 que define o limite de um cliente no interior do estabelecimento a cada 10 metros quadrados (m²).

Academias

No caso das academias, em qualquer um dos níveis de classificação de risco, está vedada a prática de esportes de contato e esportes em que sejam compartilhados materiais ou equipamentos, tais como lutas, vôlei, basquete e futebol. No caso das academias de lutas e esportes coletivos podem acontecer atividades sem contato físico.

A portaria considera como atividades aeróbicas, as práticas de esteira, bicicleta, simuladores de escada, dança, crossfit, natação, hidroginástica e similares. Enquanto as atividades não aeróbicas são as práticas de musculação, pilates, funcional, alongamento, ioga e similares. E o funcionamento deverá ser realizado apenas com agendamento de horários, visando garantir o controle do número máximo de frequentadores estabelecidos pelo enquadramento de risco do município.

