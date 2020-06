Com mais seis mortes em 24h, Sul do ES e Caparaó somam 130 óbitos por Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 191

As regiões Sul e Caparaó do Espírito Santo confirmaram mais seis mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Registraram óbitos as cidades de Cachoeiro de Itapemirim (1), Rio Novo do Sul (1), Itapemirim (2), Marataízes (1) e Alegre (1). O total nas regiões chega a 130 confirmaram óbitos.

A atualização do Painel Covid-19 ES da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), desta quinta-feira (18), mostra que as regiões Sul e Caparaó totalizam, ainda, 3.849 casos da Covid-19, sendo 187 novos registros.

Cachoeiro de Itapemirim segue como a cidade com mais infectados e mortes com 1.017 casos e 32 óbitos. No Caparaó, Guaçuí é quem registra mais casos com 97 infectados e cinco óbitos. O total de cada município pode ser acessado no Painel Covid-19 ES.

Veja as 10 cidades com mais casos:

1-Cachoeiro – 1.017, 593 curados e 32 mortes

2-Marataízes- 505 casos, 425 curados e 26 mortes

3-Itapemirim- 373 casos, 191 curados e 20 mortes

4-Anchieta- 230 casos, 158 curados e 4 mortes

5-Mimoso do Sul- 168 casos, 105 curados e 2 mortes

6-Presidente Kennedy- 163 casos, 136 curados e 4 mortes

7-Piúma- 162 casos, 118 curados e 3 mortes

8-Castelo- 114 infectados, 78 curados e 3 óbitos

9-Alfredo Chaves- 112 casos, 89 curados e 3 mortes

10-Guaçuí- 97 infectados, 59 curados e 5 óbitos

