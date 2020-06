Cidades do Sul do ES registram casos de Covid-19 em entidades para idosos

Por Redação - Redação 251

O relatório semanal realizado pelo Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) indica um total de 239 casos de pessoas contaminadas por Covid-19 em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) no Espírito Santo.

Do total, foram registradas 120 pessoas idosas e 119 funcionários das instituições contaminados com o novo coronavírus. O número de óbitos entre idosos residente nas instituições chegou a 23. O levantamento e de até último dia 12.

Os casos de idosos com a Covid-19 foram identificados em Vila Velha (40), Vitória (33), Serra (31), Guarapari (5), Colatina (5), São Mateus (2), Alfredo Chaves (2), Aracruz (1) e Mimoso do Sul (1). Já os trabalhadores das instituições com o novo coronavírus são dos seguintes municípios: Vila Velha (46), Serra (25), Vitória (17), São Mateus (14), Guarapari (5), Mimoso do Sul (4), Colatina (2), Cariacica (1), Viana (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Marataízes (1), Aracruz e Irupi (1).

Os municípios de Serra, Vila Velha e Vitória apresentaram os aumentos mais significativos de novos casos de residentes e funcionários contaminados. Serra passou de 15 idosos residentes contaminados para 31, um aumento de 106,66%, e de 16 funcionários para 25, um acréscimo de 56,25%. Vila Velha apresentou 12 novos casos confirmados de COVID-19 de idosos residentes, um aumento 42,85%, e 17 de funcionários, 58,62% a mais que no relatório anterior, do dia 05/06. Já Vitória teve 8 novos casos de residentes contaminados, um aumento de 32%, e 5 de funcionários a mais, 41,66% em relação ao levantamento de 05/06.

Veja o relatório completo

