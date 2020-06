Caso Thamires: assassino de agricultora de Vargem Alta é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 860

A Polícia Militar prendeu, ao meio-dia deste sábado (27), o suspeito de matar a agricultora Thamires Lorençoni, de 26 anos. Wilson Roberto Barcelos Gomes, o Negão Chaquila, estava foragido desde o dia 30 de novembro. Ele foi detido após policiais militares abordarem um casal em uma motocicleta, na Avenida Bernardo Horta, no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. O homem que pilotava a moto era irmão de Chaquila e tinha um mandado de prisão em aberto.

Em seguida, os militares também souberam de que o irmão do rapaz estaria escondido na casa da mulher que estava na garupa da motocicleta, no bairro Alto Independência. Os militares prosseguiram até o local e detiveram Chaquila. Os dois indivíduos foram conduzidos à delegacia.

Entenda o caso

Thamires voltava para casa após participar de uma feira em Mimoso do Sul junto com o marido, enteado de Sula, quando foram surpreendidos por um veículo, que fechou o caminhão em que eles estavam, no dia 30 de novembro de 2019. Os criminosos roubaram uma quantia em dinheiro, e um deles, atirou três vezes contra Thamires, que morreu após ser socorrida para o Hospital Padre Olívio.

Os bandidos fizeram parecer um assalto, com intuito de confundir a polícia, mas após investigações, ficou comprovada a participação da madrasta do marido da vítima e da filha dela. Thamires deixou três filhos, duas meninas de 6 e 7 anos e um menino, de 2.

A Polícia Civil, nas investigações, apontou que Sulamita Almeida e sua filha Flávia Almeida, eram suspeitas de serem as mandantes do crime. Segundo contou, na ocasião, José Carlos da Silva, advogado de Sula e Flávia, a intenção era apenas dar um ‘susto’ na vítima, mas o criminoso contratado por R$ 1,5 mil acabou matando Thamires com três tiros.

Em depoimento, Flávia, de 18 anos, contou que era apaixonada pelo marido da vítima, de 27 anos, seu irmão de criação, e que mantinha um relacionamento com ele desde os 13 anos, e que continuaram juntos mesmo depois dele ter se casado com Thamires.

