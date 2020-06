Casagrande critica fala de Bolsonaro sobre invasão a hospitais

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 327

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) usou sua página no Twitter nesta sexta-feira (12) para criticar a fala do presidente Jair Bolsonaro, que na quinta (11), por meio das redes sociais, pediu que seguidores arranjassem um jeito de entrar nos hospitais filmassem o interior de hospitais públicos e de campanha para verificar se os leitos de emergência estão livres ou ocupados.

“O incentivo do PR para que as pessoas invadam os hospitais é mais uma manifestação de total insensibilidade com os familiares dos mais de 40 mil mortos pela Covid 19. No momento de crise os líderes precisam se manifestar com serenidade, solidariedade e compaixão”, postou o Casagrande.

