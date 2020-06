Caparaó e Sul do ES somam 2.506 casos e 84 mortes por Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 84

As regiões Sul e Caparaó do ES já somam 2.506 casos do novo coronavírus. Destes, 1.403 pessoas estão curadas e 84 morreram vítimas da Covid-19. Foram 132 casos e cinco óbitos na últimas 24h. As atualizações dos dados foram feitas nesta terça-feira (9), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio do Painel Covid.

Lideram em casos na Região Sul, Cachoeiro de Itapemirim com 615 casos, 20 mortes e 355 curados, e Marataízes com 376 casos, 20 mortes e 305 curados. No Caparaó, Guaçuí lidera com 68 casos, cinco mortes e 40 curados, seguido por Divino de São Lourenço com 43 casos e dois curados.

A lista completa dos municípios pode ser acessada em Painel Covid-19.

Veja as 10 cidades com mais casos:

1-Cachoeiro – 615 casos, 355 curados e 20 mortes

2-Marataízes- 376 casos, 305 curados e 20 mortes

3-Itapemirim- 244 casos, 55 curados e 12 mortes

4-Anchieta- 196 casos, 55 curados e 3 mortes

5-Mimoso do Sul- 131 casos, 66 curados e 1 morte

7-Piúma- 120 casos, 66 curados e 2 mortes

6-Presidente Kennedy- 114 casos, 104 curados e 4 mortes

8-Alfredo Chaves- 94 casos, 73 curados e 2 mortes

9-Guaçuí- 68 infectados, 40 curados e 5 óbitos

10-Castelo- 52 casos, 25 curados e 3 mortes

