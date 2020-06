Caparaó e Sul do ES somam 1.396 casos e 50 mortes por coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 128

As regiões Sul e Caparaó do Espírito Santo registraram mais 19 casos do novo coronavírus e somam 1.396 infectados nesta segunda-feira (1º). O total de curados pela doença é de 654. Mais uma morte foi registrada, totalizando 50 óbitos.

Cachoeiro de Itapemirim lideram em casos na Região Sul com 275 casos, 12 mortes e 149 curados. No Caparaó, a cidade com mais registros da Covid-19 é Guaçuí com 39 casos, 3 óbitos e 24 curados.

Veja a lista das 10 cidades com mais casos:

Cachoeiro- 275 casos, 12 mortes e 149 curados

Marataízes- 241 casos, 15 mortes e 87 curados

Anchieta- 152 casos, 1 morte e 46 curados

Itapemirim- 124 casos, 4 mortes e 25 curados

Presidente Kennedy- 106 casos, 3 mortes e 93 curados

Piúma- 85 casos, 1 morte e 24 curados

Mimoso do Sul- 83 casos, nenhuma morte e 34 curados

Alfredo Chaves- 80 casos, 2 mortes e 53 curados

Guaçuí- 39 casos, 3 mortes e 24 curados

Bom Jesus do Norte- 27 casos, nenhuma morte e 26 curados

Clique AQUI e veja os casos em todos os municípios do ES

