Cachoeiro: transporte coletivo passa a circular com novo horário a partir desta segunda (8) 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 152

Com a nova classificação de ‘risco alto’ para contaminação do novo coronavírus, Cachoeiro de Itapemirim passa a ter nova mudança no horário do transporte coletivo a partir desta segunda feira (8).

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) se reuniu com a equipe do Consórcio Novotrans para definir a nova operação do serviço de transporte coletivo. Veja como fica:

De segunda a sexta – Operação será realizada de 05h00 às 18h00, após este horário, apenas circularão na cidade 4 coletivos fazendo linhas que abrangem as regiões hospitalares até 23h00.

Linhas que atenderão após as 18h00

Ruy Pinto Bandeira x Alto União via BNH/ rodoviária

Ruy Pinto Bandeira x Village via Novo Parque

Alto Bela Vista x Gilson Carone – Via Valão/Otílio Roncete

Nossa Senhora da Penha x IBC via KM 90

Aos sábados e domingos as quatro linhas que atenderão após às 18h durante a semana, circularão nas seguintes faixas horárias: 05h00 às 08h00 / 11h00 às 14h00 / 17h00 às 20h00

Será acrescentada diariamente uma linha circular para atender aos profissionais da saúde.

Orientações

A população deve, ainda, tomar algumas medidas de segurança e prevenção no interior dos coletivos, seguindo o exemplo da Grande Vitória.

O cachoeirense, neste momento, deve dar preferência ao uso do Cartão Melhor a fim de evitar ao máximo o manuseio de dinheiro.

O Cartão Melhor é gratuito e pode ser adquirido em loja própria localizada no Shopping Cachoeiro ou pedido por telefone (28) 2101-1888. O usuário dispõe ainda de mais 10 pontos de recarga do cartão espalhados pela cidade.

Autoridades mantém o apelo para que o principal grupo de risco, os idosos, evitem ao máximo circular pela cidade, principalmente no transporte público. A recomendação é para que continuem em isolamento social.

Continua obrigatório o uso de máscaras tanto pelos motoristas como pelos passageiros.

