Cachoeiro suspende atividades administrativas presenciais a partir desta segunda (8)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim suspenderá, a partir desta segunda-feira (8), por tempo indeterminado, as atividades presenciais de todas as suas unidades da administração direta e indireta. A medida, que será ratificada por meio de decreto no Diário Oficial do Município, se deve à alteração para grau de risco alto para Covid-19 na cidade, conforme apontado pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (Sesa) neste sábado (6).

Continuarão com funcionamento presencial apenas os órgãos e serviços considerados essenciais, das áreas de saúde, segurança, limpeza pública municipal e de assistência e desenvolvimento social, bem como os certames licitatórios e as reuniões de conselhos das unidades administrativas.

Também serão mantidos os plantões do Centro de Comando-Geral (CCG), do Sistema de Comando de Operações (SCO) e do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), responsáveis pelo direcionamento das ações de enfrentamento à pandemia em Cachoeiro.

Durante a suspensão, todos os servidores e empregados municipais serão mantidos de sobreaviso, podendo ser convocados a qualquer momento. A prefeitura já está implementado rotinas de trabalho de forma remota (home office ou teletrabalho).

“A suspensão das atividades presenciais é necessária para preservar a saúde dos servidores e da população em geral, mas eles continuarão trabalhando de casa – conforme as peculiaridades das funções de cada um. Estamos passando por uma situação extremamente desafiadora, e pedimos a todos que colaborem com as ações de combate à pandemia”, destaca o prefeito Victor Coelho.

