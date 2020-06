Cachoeiro: Ponte Carim Tanure ficará interditada a partir desta terça (2)

A ponte Carim Tanure, em Cachoeiro de Itapemirim, estará interditada desta terça-feira (2), a partir das 7h, até sexta-feira (5). O bloqueio se dará para que seja realizada a instalação de guarda-corpos definitivos na via, que liga a avenida Pinheiro Júnior, no bairro Ibitiquara, à rua Sete de Setembro, no Centro, próximo à praça Jerônimo Monteiro.

Com isso, as estruturas provisórias de madeira, colocadas após a enchente de janeiro, serão substituídas por metalon, um material metálico leve e resistente. O trabalho será executado por uma empresa contratada pela Secretaria Municipal de Obras (Semo).

Posteriormente, também serão instalados guarda-corpos definitivos na ponte João dos Santos Filho – que liga a rua Doutor Deolindo, no bairro Baiminas, à rua Moreira, no bairro Independência (em frente ao Supermercado Carone) – e na ponte de pedestres que serve de travessia entre a avenida Beira Rio, em frente à rua Pedro Dias (Guandu), e a rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban.

“Estávamos apenas aguardando a produção das estruturas de metalon pela empresa para colocá-las na ponte. Enquanto isso, a ponte contava com os guarda-corpos de madeira e recebia manutenção constante”, explica o secretário municipal de Obras, Paulo Miranda.

“A instalação desses guarda-corpos de metalon, que representam um grande avanço nas obras de recuperação pós-enchente, darão mais segurança aos pedestres. Mesmo durante a pandemia, estamos atuando em ações essenciais para os cachoeirenses”, destaca o prefeito Victor Coelho.